Die Hitze breitet sich aus: Der Deutsche Wetterdienst warnt inzwischen in nahezu ganz Deutschland. Besonders in der Mitte, im Osten und im Süden ist die Wärmebelastung extrem.

Ein Mann lässt sich bei großer Hitze Wasser über den Kopf laufen. picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag in nahezu ganz Deutschland vor Hitze. Nach der am Vormittag aktualisierten Warnkarte gilt in weiten Teilen der Bundesrepublik eine Warnung vor extremen Temperaturen.

Besonders in der Mitte, im Osten und im Süden wird am Montag vor extremer Wärmebelastung gewarnt. Ausgenommen sind einzelne Gebiete im Norden und Nordwesten: An der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns weist die Warnkarte keine Hitzewarnung aus.

Hitze: Wann der DWD warnt

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Nach Angaben des Wetterdienstes werden Hitzewarnungen herausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung erwartet wird und sich Wohnräume nachts nicht ausreichend abkühlen können. Grundlage ist die „gefühlte Temperatur“, die am frühen Nachmittag etwa 32 Grad überschreiten muss. Ab 38 Grad warnt der DWD vor einer „extremen Wärmebelastung”.

Die Warnkarte des Deutschen Wetterdiensts. Violett zeigt eine extreme Hitzewarnung an, hell-lila eine Hitzewarnung. Nur in den grünen Bereichen besteht derzeit keine Warnung. (Stand: 3. August, 12 Uhr) Deutscher Wetterdienst

Dem DWD zufolge sollte bei einer Hitzewarnung die direkte Sonne möglichst gemieden werden. Körperliche Aktivitäten im Freien sollten auf die frühen Morgenstunden verschoben werden.

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Der Wetterdienst empfiehlt außerdem regelmäßiges Trinken, leichte Kleidung, leichte Mahlzeiten und den Verzicht auf Alkohol. Wohnräume sollten vor Sonne geschützt und gelüftet werden, wenn es draußen kühler ist. (dpa/mp)