Risse, Verdrückungen, aufgewölbte Fahrbahnen: Die anhaltende Hitzewelle belastet Norddeutschlands Autobahnen. Die Autobahn GmbH Nord kontrolliert jetzt häufiger.

Straßenarbeiten auf der A2 bei Burg, wo die Hitze Straßenschäden angerichtet hat. Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Die Hitze setzt den Autobahnen in Norddeutschland zu. Wegen der anhaltenden Hitzewelle verstärkt die Autobahn GmbH Nord ihre Kontrollen auf den Strecken.

Ziel ist es, Schäden an Fahrbahnen und Brücken frühzeitig zu erkennen. Außerdem soll die Verkehrssicherheit gewährleistet bleiben, teilte das Unternehmen mit.

Hitzeschäden auf Autobahnen im Norden: Zweimal täglich Kontrollen

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Solange die außergewöhnlich hohen Temperaturen andauern, werden die Strecken häufiger überprüft.

Die Kontrollen laufen auch an den Wochenenden zweimal täglich. Einmal am Vormittag und ein weiteres Mal am späten Nachmittag oder Abend.

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Hitzeschäden auf Autobahnen: Darauf achten die Experten

Im Fokus stehen vor allem Fahrbahnen und Brücken. Die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien achten besonders auf Verdrückungen, Aufwölbungen, Risse oder Ausbrüche der Fahrbahndecke.

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Auch Brückenübergänge und Fahrbahnübergangskonstruktionen werden kontrolliert. Dort können durch die Hitze ebenfalls Schäden entstehen.

Schäden sollen sofort abgesichert werden

Werden Mängel entdeckt, sollen die betroffenen Stellen umgehend abgesichert werden.

Danach sollen notwendige Reparaturen eingeleitet werden. So will die Autobahn GmbH verhindern, dass Schäden zur Gefahr für Autofahrerinnen und Autofahrer werden.

Kontrollen laufen während der Hitzewelle weiter

Mit den zusätzlichen Überprüfungen reagiert die Autobahn GmbH Nord nach eigenen Angaben auf die besonderen Belastungen durch hohe Temperaturen.

Straßen und Bauwerke sind bei Hitze stark beansprucht. Die intensivierten Kontrollen sollen deshalb fortgesetzt werden, solange die Hitzewelle anhält. (dpa/mp)