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Himmelstorte

Die Himmelstorte gibt es nur bei Martina Müller in der Konditorei Müller – wer sie probieren möchte, muss sich beeilen, das Café schließt zum 1. Juli. Foto: Anke Geffers

paidHimmlische Torte gibt’s nur hier – doch Traditionskonditorei schließt

Auf dem Weg von Hamburg in Richtung Bremen bei Sittensen einfach mal von der A1 abfahren und Zeven ins Visier nehmen. Die Kleinstadt steckt voller Überraschungen. Hier stehen nicht nur ein bedeutendes Kloster und das sehenswerte Königin-Christinen-Haus, hier gibt es auch die einzigartige Himmelstorte. Für Radfahrer ist die Region ein besonders lohnenswertes Ziel. Der Mönchsweg und weitere Touren führen durch die wasserreiche Moor- und Wiesenlandschaft Zevener Geest.

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