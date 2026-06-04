Hier wird Plattdeutsch erstmals reguläres Schulfach

Zweite Fremdsprache statt AG: Eine Schule in Uplengen macht den Unterricht in Niederdeutsch als erste zum offiziellen Bestandteil des Stundenplans.

Zum ersten Mal wird Plattdeutsch an einer Schule in Niedersachsen zum regulären Unterrichtsfach. Das Land genehmigte die Einführung von Niederdeutsch als zweite Fremdsprache an der Oberschule Uplengen im Landkreis Leer. Die ersten Schülerinnen und Schüler, für die die Genehmigung gilt, sind die kommenden Sechstklässlerinnen und Sechstklässler.

Plattdeutsch als Schulfach: Ein Meilenstein für die Sprachenvielfalt

Kultusministerin Julia Willie Hamburg sprach von einem Meilenstein. „Die Förderung unserer Regionalsprachen ist für uns ein wichtiges Anliegen auch und gerade zur Pflege der Sprachenvielfalt im Land“, sagte die Grünen-Politikerin. Indem man diesen Sprachen Raum im Klassenzimmer gebe, gebe man ihnen auch eine Zukunft, getragen von einer neuen Generation.

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Landesweit tragen laut Ministerium inzwischen 50 Schulen den Titel „Plattdeutsche Schule“ oder „Saterfriesische Schule“, weil sie sich besonders für den Erhalt und die Förderung dieser Sprachen einsetzen.

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Niedersachsens Landtag hatte die Weiterentwicklung des Niederdeutsch-Unterrichts hin zu einem ordentlichen Unterrichtsfach 2017 beschlossen. Bisher erfolgt der Unterricht häufig in AGs oder Ganztagsangeboten. (dpa/mp)