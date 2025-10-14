Herbst-Urlauber aufgepasst: A1 wird für 30 Stunden voll gesperrt
Autofahrer aufgepasst! Auf der A1 bei Bargteheide geht am letzten Oktober-Wochenende nichts mehr. Laut der Autobahn GmbH wird die A1 ab dem 25. Oktober für 30 Stunden gesperrt. Grund: Die Behelfsbrücke der A21 über die A1 wird abgebaut.
Betroffen ist vor allem die Fahrtrichtung Nord/Lübeck zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg (28) und dem Autobahnkreuz Bargteheide. Auch die Rastanlage Buddikate Ost ist während der Arbeiten dicht – wer dort parkt, kommt in dieser Zeit nicht mehr von der Raststätte runter.
A1: Weiträumige Umleitungen eingerichtet
Die Sperrung beginnt am Samstag, 25. Oktober um 14 Uhr und endet am Sonntag, 26. Oktober um 20 Uhr. In Richtung Süd/Hamburg wird die Autobahn im Bereich des Brückenbauwerks ebenfalls gesperrt. Der Verkehr von der A21 auf die A1 kann dagegen weiterlaufen – hier bleibt alles frei.
Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet – sowohl in Richtung Hamburg und A7 als auch Richtung Ostseeküste (A1/A20). Entsprechende Schilder mit einem farbigen Punktesystem weisen Autofahrerinnen und Autofahrer den Weg.
Das könnte Sie auch interessieren: Klimaentscheid: Kommt jetzt Tempo 30 in ganz Hamburg?
Die Autobahn GmbH bittet, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und auf nicht zwingend notwendige Fahrten in der Region zu verzichten. (ee)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.