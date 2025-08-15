Getarnte Kamera: Polizei erwischt Spanner am Ostsee-Strand

Die Polizei hat am Ostsee-Strand von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Spanner gestellt. Er hatte verdeckte Videoaufnahmen von unbekleideten Badegästen angefertigt. Kein Einzelfall an norddeutschen Stränden.

Laut einer Polizeisprecherin hatte ein Ehepaar gegen 16 Uhr die Polizei gerufen. Es hatte am Strand im FKK-Bereich einen Mann ausgemacht, der heimlich Filmaufnahmen von nackten Badegästen machte. Seine Videokamera hatte er mit einem Kaffeebecher getarnt.

Hotelzimmer von Spanner-Tourist durchsucht

Polizisten stellten den Touristen aus Thüringen zur Rede und nahmen seine Personalien auf. Danach wurde sein Hotelzimmer durchsucht. Die Auswertung der dort sichergestellten Gegenstände dauert laut Polizei noch an.

Kein Einzelfall: Immer wieder hat es die Polizei an norddeutschen Stränden und Badeseen mit Spannern zu tun. Sogar in Badeanstalten sind Frauen nicht sicher, wie ein Fall aus Hamburg zeigt. Auf einschlägigen Internetseiten sind hunderte solcher illegal hochgeladener Aufnahmen. Das Anfertigen von Spannervideos fällt unter den Tatbestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen gemäß Paragraf 201a Strafgesetzbuch und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.