Heftiger Streit in der S-Bahn: Frau schlägt Mann mit dieser Bratpfanne

Eine Frau und ein Mann geraten in einer S-Bahn heftig in Streit miteinander. Worum es geht, bleibt unklar. Aber die Sache eskaliert. Die Frau greift zur Bratpfanne.

Eine 24-jährige Frau hat in einer S-Bahn in Rostock einen 21-Jährigen mit einer Bratpfanne ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen. Die jungen Leute gerieten am Sonntag um 5 Uhr in einer vom Rostocker Hauptbahnhof nach Warnemünde fahrenden S-Bahn in Streit, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann habe seinerseits mit Schlägen ins Gesicht der Frau reagiert.

Beide erlitten Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht, lehnten aber medizinische Hilfe ab. Die Frau führte die verbeulte, mittelgroße Teflon-Bratpfanne, die die Polizei als Beweismittel sicherte, mit sich. Warum, das blieb unklar. Auch im Beisein der Einsatzkräfte vor Ort habe die Frau den 21-Jährigen beleidigt.

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Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab den Angaben zufolge bei der Frau einen Wert von 2,76 Promille und bei dem Mann von 1,89 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Körperverletzung und der Beleidigung ein. (dpa/mp)