Berühmte Zug-Katze Shila hat ein neues Zuhause – fernab der Schienen

Sie wurde wegen ihrer Reiselustigkeit berühmt: Katze Shila aus der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch machte seit Wochen Schlagzeilen, weil sie gern Zug fuhr. Nun wurde das Tier vermittelt – in ein Dorf im Osten Schwedens. Dort gibt es keinen Bahnhof.

Zusammenfassung:

Katze Shila aus Berne wurde wegen ihrer Zugfahrten nach Bremen berühmt.

Ihre gefährlichen Ausflüge endeten schließlich im Oldenburger Tierheim.

Jetzt zieht die reiselustige Katze in ein Dorf in Schweden.

Wie das Tierheim in Oldenburg, in das die Besitzer Shila gebracht hatten, bekanntgab, hat die Katze ein neues Zuhause gefunden. Sie lebt jetzt in Schweden!

Die unternehmungslustige Samtpfote ist in ein kleines Dorf im Osten des Landes mit nur wenigen Häusern gezogen. Dem Tierheim zufolge gibt es dort zwar keinen Bahnhof in der Nähe, dafür aber Nächte mit Nordlichtern und eine Dorfgemeinschaft, die sich auf Shila freut.

Anfragen aus ganz Deutschland für Shila

Die zutrauliche schwarz-weiße Katze war überregional bekannt geworden, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr und vorübergehend auf dem Bundespolizeirevier und bei der Bremer Katzenhilfe landete. Ihre damalige Besitzerin holte sie dort ab und gab das reiselustige Tier kurze Zeit später im Oldenburger Tierheim ab – schweren Herzens, wie Tierpfleger Benjamin Heyer berichtete. Grund für die Trennung waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze und die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.

Nach Berichten der Vorbesitzerin stieg die rund 18 Monate alte Katze nicht nur in Züge, sondern ging auch zum Friseur und in den Supermarkt. Das Tierheim suchte für die Katze daraufhin ein Zuhause mit viel Abwechslung und wenig Gefahren in der Umgebung.

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Nach zahlreichen Medienberichten über die reiselustige Ausreißerin trudelten zahlreiche Anfragen ein – aus vielen Landesteilen Deutschlands. Aber auch aus Schweden. Gemeinsam mit der Vorbesitzerin entschied die Einrichtung schließlich: Shila darf auswandern – ins Land der Schären. (mp/dpa)