Ein Mann verkauft am Bahnhof Drogen – und bietet auch der Polizei seine Ware an.

Einsatzkräfte von Bundespolizei und Ordnungsdienst der Stadt Hannover gehen durch den Hauptbahnhof Hannover. picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Polizisten, Sicherheitsleute und Ordnungsamtsmitarbeiter patrouillieren am Hauptbahnhof Hannover. Sie alle tragen ihre Uniformen und werden dennoch als Drogenkäufer angesprochen.

Ein Drogendealer hat sich mit einer ungewöhnlichen Kundenauswahl eine Geldstrafe eingehandelt. Vergangene Woche bot er einer gemeinsamen Streife von Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst am Hauptbahnhof Hannover „Steine und Tabletten“ an, wie die Bundespolizei mitteilte. Gemeint waren verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel und als Crack verarbeitetes Kokain. Dabei handelt es sich um eine chemisch aufbereitete, rauchbare Form der Droge.

Mann bietet auf Dienststelle erneut seine Ware an

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Der 41-Jährige beteuerte den Angaben nach, dass es sich lediglich um Steine und Tabletten handele – auch nachdem die Einsatzkräfte ihm deutlich gemacht hatten, dass er gerade eine Straftat begeht. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht, wo er erneut seine Ware zum Kauf angeboten habe. Er stand den Angaben nach unter Kokaineinfluss. In den Taschen des Mannes fanden Beamte weitere Betäubungsmittel.

Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurde der 41-Jährige am nächsten Tag vom Amtsgericht in einem beschleunigten Verfahren zu 70 Tagessätzen verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa)

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