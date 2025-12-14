Schwerer Unfall nach Abpfiff – Mann gerät unter Fanbus

Ein 44-jähriger Fußballfan aus Bochum wird in Hannover von einem Bus überrollt. Schwer verletzt kommt er in ein Krankenhaus.

Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Ein 44-Jähriger kletterte nahe dem Südvorplatz der Heinz-von-Heiden-Arena, dem Stadion der niedersächsischen Landeshauptstadt, über einen Metallbügel und stürzte auf die Straße, wie die Polizei mitteilte.

Ein ankommender mit Bochum-Fans besetzter Bus überrollte ihn dort mit der Hinterachse. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn am Samstagabend in ein Krankenhaus. (dpa/mp)