Ein Mann soll bei einer Polizeikontrolle ein Messer gezückt haben, dann fallen Schüsse – gegen einen Beamten wird ermittelt.

Nachdem ein Mann einen Polizisten mit einem Messer bedroht hat, soll der Beamte mehrfach auf ihn geschossen haben. (Symbolbild) picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Ein Polizist soll mehrfach auf einen Mann mit einem Messer in Hannover geschossen haben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er soll zuvor bedrohlich mit einem Messer auf den Beamten zugegangen sein.

Die Streife wollte nach eigenen Angaben am Sonntagabend den Mann kontrollieren, der ein Messer bei sich hatte. Der Verdächtige soll einen der Polizisten bedroht haben, der daraufhin mehrfach mit seiner Dienstwaffe schoss. Der Mann kam in eine Klinik und konnte zunächst nicht befragt werden. „Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine akute Lebensgefahr”, teilte die Polizei mit.

Der Kriminaldauerdienst Hannover ermittelt gegen den Beamten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dpa/mp)