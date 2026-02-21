An einer Haltestelle in Hannover hat ein 17-Jähriger einen Mann mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Das Opfer konnte sich in eine Stadtbahn retten.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr bemerkte ein 32-Jähriger an einer Haltestelle der Stadtbahn, wie der 17-Jährige und ein 14-jähriges Mädchen in Streit gerieten.

Hannover: 32-Jähriger ging bei Streit dazwischen – und wurde verletzt

Das spätere Opfer ging dazwischen und sprach laut der Polizei den 17-Jährigen an. Nach einem Wortwechsel habe der Jugendliche dann plötzlich mit einem Messer zugestochen.

Der Mann rettete sich laut Polizei in eine einfahrende Stadtbahn, rief aus der fahrenden Bahn den Notruf und konnte an der nächsten Haltestelle vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Am Samstag hieß es, er schwebe nicht in Lebensgefahr. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und stellte das Messer sicher, das der Jugendliche inzwischen weggeworfen hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. (dpa/mp)