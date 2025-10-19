Blinder Passagier: Katze fährt Hunderte Kilometer im Radkasten mit

Es war eine lange Fahrt für das Tier: In einem Autoradkasten versteckt hat eine Katze eine stundenlange Reise von Hannover nach Bochum überstanden. Erst dann machte sie sich bemerkbar.

Nur ein leises Miauen sollte wohl zeigen, dass es ihr offensichtlich reichte: Eine kleine Katze hat als blinder Passagier versteckt im Radkasten eines Autos eine Reise von Hannover nach Bochum mitgemacht.

Am Donnerstag wurde die Bochumer Feuerwehr alarmiert, weil ein Autofahrer eine Katze unter der Stoßstange seines Autos vermutete, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Helfer war leises Miauen aus der Gegend des hinteren Radkastens zu hören. Der Fahrer sagte, er sei gerade aus Hannover gekommen.

Katze fährt von Hannover nach Bochum

Die Feuerwehrleute sicherten den Wagen gegen Wegrollen, hoben ihn leicht an und entfernten das Hinterrad. Dann nahmen sie die Radkastenverkleidung ab, um an das Tier zu gelangen. Nach gutem Zureden sei ein Kätzchen aus seinem Versteck gekommen – und die Feuerwehrleute griffen beherzt zu.

Das Tier habe glücklicherweise einen Chip gehabt, teilte die Feuerwehr mit. So konnten die Besitzer festgestellt werden. Die Katze sollte vom Fahrer des Wagens wieder zurück nach Hannover gebracht werden, um zu ihren Besitzern zurückzukehren. (dpa/mp)