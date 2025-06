Nach Störung an Bahnhof im Norden: Zugverkehr wird wieder aufgenommen

Ein Schaden an der Oberleitung sorgte in der Nacht zum Montag für Verspätungen und Ausfälle. Bis in die frühen Morgenstunden fuhren einige Züge nicht. Nun wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Es kommt aber noch zu Verspätungen.

Am Hannoveraner Hauptbahnhof mussten Fahrgäste am frühen Morgen mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Ein Schaden an der Oberleitung war die Ursache dafür, dass der Bahnhof seit dem späten Sonntagabend nicht oder nur eingeschränkt angefahren werden konnte, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom sagte. Am Montagmorgen gab es dann Entwarnung: Die Züge rollen wieder.

„Da sich der Betriebsablauf zunächst wieder stabilisieren muss, kann es noch zu geringfügigen Verspätungen bei den Metronom-Verbindungen kommen“, sagte ein Sprecher des privaten Eisenbahnunternehmens am Montagmorgen. (dpa/abu)