„Hände am Hals“: Frau gestorben, Mann verhaftet

Ein Mann ist in Hameln zur Polizei gegangen und sagte, seine Frau sei gestorben. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann nicht die ganze Wahrheit erzählt hatte.

Ein 72-Jähriger soll in Hameln seine Ehefrau getötet haben. Der Mann sei am Donnerstagabend auf einer Polizeiwache aufgetaucht und habe zunächst gesagt, die 67-Jährige sei gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hameln mit. Bei der Befragung ergaben sich demnach erste Hinweise auf einen Streit zwischen den Eheleuten.

Streit zwischen Ehepaar in Hameln eskaliert

Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sie erst verbal, dann soll der Mann „mit den Händen auf ihren Hals eingewirkt“ haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Angaben zum Motiv habe der 72-Jährige nicht gemacht.

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Unverzüglich wurden Polizeibeamte, ein Rettungs- und ein Notarztwagen zu der Wohnung geschickt, in der das Ehepaar mit serbischer Staatsbürgerschaft bis dahin zusammenlebte.

Notarzt stellte den Tod der Frau fest

Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 67-Jährigen feststellen. Ihr Mann wurde vorläufig festgenommen, die Anklagebehörde prüft nach eigenen Angaben, ob sie einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

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Das zuständige Fachkommissariat ermittelt. Die Spurensuche und -sicherung sei bereits in der Nacht zum Freitag abgeschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher. (mp)