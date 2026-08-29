Im Zug von Berlin nach Köln belästigt eine Frau mehrere Reisende. Andere Fahrgäste greifen ein und stoppen sie. Im Hauptbahnhof Hannover wartet die Bundespolizei auf den Zug.

Auf einer ICE-Fahrt von Berlin in Richtung Köln hat eine 53-Jährige mehrere Reisende aggressiv beleidigt. Im Speisewagen zeigte die Frau zudem den „Hitlergruß“ und rief laut „Heil Hitler“.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend: Nach Angaben der Bundespolizei lief die Frau durch den Zug und belästigte dabei mehrere Reisende. Im Speisewagen beleidigte sie grundlos zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Anschließend streckte sie ihren rechten Arm zum sogenannten „Hitlergruß“ aus und rief die verfassungsfeindliche Parole.

Danach setzte die 53-Jährige ihren Weg durch den ICE fort und belästigte weitere Fahrgäste. Darunter befand sich auch eine Kindergruppe mit ihren Betreuern.

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Mitreisende stellen sich Frau in den Weg

Schließlich griffen andere Reisende ein. Sie zeigten nach Angaben der Bundespolizei Zivilcourage, stellten sich der Frau in den Weg und trennten sie auf diese Weise von den übrigen Fahrgästen. So konnte sie weitere Reisende nicht mehr beleidigen.

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Beim Halt am Hauptbahnhof Hannover wartete bereits eine Streife der zuvor alarmierten Bundespolizei. Die Beamten nahmen die 53-Jährige vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beleidigung ein. Außerdem erhielt die Frau einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Hannover. Anschließend durfte sie ihre Fahrt nach Nordrhein-Westfalen mit einem anderen Zug fortsetzen. (mp)