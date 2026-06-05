Feuerwehrmann stirbt bei Wettkampf im Norden

Tragischer Vorfall auf der Rettungsmesse Interschutz: Ein Feuerwehrmann brach bei einem Wettkampf zusammen und starb.

Bei einem Feuerwehr-Wettkampf auf der Fachmesse Interschutz in Hannover ist ein Berufsfeuerwehrmann ums Leben gekommen. Der Mann kollabierte am Donnerstag im Rahmen der „FireFit European Championships“, wurde ins Krankenhaus gebracht und verstarb dort, wie eine Sprecherin der Messe bestätigte. Mehrere Medien hatten berichtet.

Interschutz: Wettkampf unter hoher Belastung

Nähere Angaben zu dem Vorfall machte die Sprecherin aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Der Wettbewerb sei gestern ausgesetzt worden, werde heute und morgen aber fortgesetzt.

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Auf der Instagram-Seite des Wettbewerbs sprachen die Veranstalter den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ihr Beileid aus. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Hinterbliebenen“, hieß es. Auf einem Bild hieß es dazu: „Forever a part of the team, always in our hearts“ („Für immer ein Teil des Teams, immer in unseren Herzen“).

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Bei dem Wettbewerb absolvieren Feuerwehrleute einzeln oder in der Staffel unter enormer körperlicher Belastung mit schwerem Atemschutz einen Parcours. Unter anderem müssen sie ein Schlauchpaket einen Turm hochtragen, ein Gewicht am Turm hochziehen, eine Übung mit einem Schlaghammer bewältigen und eine Puppe mit lebensechtem Gewicht ziehen. (dpa)