Eier-Sauerei bei SPD-Politiker – „neue Qualität der Sachbeschädigung”

In das Büro eines Landtagsabgeordneten wird eingebrochen, drinnen mit Eiern geworfen. Die SPD-Fraktion spricht von einem Angriff auf die Demokratie. Es ist wohl nicht der erste Vorfall dieser Art.

Unbekannte sind in das Büro eines SPD-Abgeordneten eingebrochen und haben dort mit Eiern geworfen. Es handelt sich nach Fraktionsangaben um Räumlichkeiten des Landtagsabgeordneten Markus Brinkmann in Sarstedt nördlich von Hildesheim. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Büro des Politikers wurde schon einmal mit Eiern beworfen

Der Einbruch ereignete sich den Angaben nach in der Nacht auf Sonntag. Laut SPD entstand ein erheblicher Sachschaden und das Büro musste vorübergehend geschlossen werden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen aufgenommen. Das Büro wurde laut SPD bereits in der Vergangenheit mit Eiern beworfen, damals jedoch nur die Fassade.

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Der SPD-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Stefan Politze, sprach von einer neuen „Qualität der Sachbeschädigung”. Derartige Taten würden sich gegen Orte des demokratischen Austauschs und der politischen Teilhabe richten. „Wer politische Büros attackiert, will andere mundtot machen und greift so die Demokratie an”, sagte Politze. (dpa/mp)