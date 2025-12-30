Drohnen am Flughafen Hannover gefährden Spenderherz-Transport

Sie sorgten nicht nur für Chaos im Reiseverkehr, sondern brachten auch eine Herztransplantation in Gefahr: Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es am Flughafen Hannover zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs durch Drohnen.

Wie die Polizei gegenüber dem „NDR” berichtete, wurden mindestens vier Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet. Der Luftraum musste ab etwa 20.55 Uhr für dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Sieben ankommende Flüge wurden umgeleitet, zwei am Samstagvormittag gestrichen. Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung” berichtete zuerst.

Drohnen stoppten medizinischen Transport

Auch der Transport eines Spenderherzens war von dem Drohneneinsatz betroffen. Das Team der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) verlor durch die Verzögerung nach eigenen Angaben rund 45 Minuten. Wären es nur wenige Minuten mehr gewesen, hätte das Organ möglicherweise nicht mehr verwendet werden können – eine längere Unterversorgung mit Sauerstoff hätte unumkehrbare Schäden verursacht.

Die Ärztin, die das Herz transportierte, kritisierte die Drohnenpiloten auf Instagram für ihr Verhalten. Wer die Drohnen gesteuert hat, ist bisher unbekannt. (mp)