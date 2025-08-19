Bombenentschärfung sorgt für ICE-Sperrung und Evakuierung

In Hannover wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Etwa 3350 Menschen werden zur Evakuierung aufgerufen. Auch eine ICE-Strecke muss für die Entschärfung gesperrt werden.

Wegen einer Weltkriegsbombe sind in Hannover 3350 Menschen zur Evakuierung aufgerufen worden. Die in einem wassergefüllten Rückhaltebecken im hannoverschen Stadtteil Misburg-Süd gefundene britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montagabend durch einen Taucher erfolgreich entschärft, wie die Feuerwehr Hannover mitteilte.

Hannover: ICE-Sperrung wegen Bombenentschärfung

Zudem wurde nach Angaben der Deutschen Bahn eine ICE-Strecke wegen der Entschärfung gesperrt und es kam zu Verzögerungen im Fernverkehr. Kurz nach der Entwarnung wurde die Strecke wieder freigegeben. Zwischenzeitlich mussten Züge über Hildesheim und Celle umgeleitet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mieten-Irrsinn in Hamburg: 1400 Euro für 18 Quadratmeter

Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt 336 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. Die Bombe war im Zuge von Sondierungsarbeiten gefunden worden. (dpa/mp)