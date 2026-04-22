Bizarrer Vorfall: Auf der Hannover Messe stinkt es nach Erbrochenem

Beißender Geruch statt Hightech: Auf der Hannover Messe beeinträchtigte eine freigesetzte Flüssigkeit den Besuch rund um die „Center Stage“.

In Halle 25 der Hannover Messe lag ein unangenehmer Geruch in der Luft. „Im Zuschauerraum wurde mutwillig eine stark beißend riechende Flüssigkeit freigesetzt“, teilte ein Sprecher der Messe auf Anfrage mit. Schon am Montag fiel Besuchern beim Auftritt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ein Geruch auf, der an Erbrochenes erinnerte – auch am Dienstag war er noch nicht verflogen und blieb unangenehm.

Geruch nach Erbrochenem: Teppich ausgetauscht

Nach Angaben der Messe wurde die betroffene Stelle vom Sicherheitsteam rasch identifiziert und umgehend gesichert. Anschließend seien alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden, darunter der Austausch eines Teppichbereichs sowie eine gründliche Reinigung und Desinfektion.

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Die Halle 25 mit der „Center Stage“ zählt zu den wichtigsten Bühnen der Messe, auf der Spitzenpolitiker und Wirtschaftsvertreter auftreten. Neben Pistorius sprach dort am Montag auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), am Dienstag traten Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Rheinmetall-Chef Armin Papperger auf. (dpa)