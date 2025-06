Wegen häuslicher Gewalt gesucht: Axt-Mann nach Brand an Tankstelle in U-Haft

Ein polizeibekannter Mann sorgt am Samstagabend für einen Brand an einer Tankstelle in Hannover. Der wegen Gewalt an seiner Lebensgefährtin gesuchte 34-Jährige kommt in Untersuchungshaft.

Ein 34 Jahre alter Mann soll mit einem brennenden Auto an eine Tankstelle in Hannover gefahren und sich dort mit einer Axt verschanzt haben. Der bereits wegen zuvor verübter Gewaltdelikte mit Haftbefehl Gesuchte sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizeidirektion Hannover am Montag mit. Die Ermittlungen dauerten an.

Verdächtiger ist wohl flüchtiger Gewalttäter

Der Verdächtige soll am Samstagabend mehrere Beamte mit der Waffe bedroht haben. Er schlug den Angaben zufolge die Scheibe der Tankstelle im Stadtteil Anderten sowie die eines Streifenwagens ein. Da er sich von den Einsatzkräften nicht habe beruhigen lassen, setzte die Polizei einen Taser ein. Der Mann wurde festgenommen und kam in Gewahrsam.

Seit Donnerstagabend hatten die Beamten bereits mit einem Haftbefehl nach dem Mann gesucht. Er soll auf der Flucht gewesen sein, nachdem seine Lebensgefährtin ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte. Den Angaben zufolge hatte die Polizei keine Spur, bis der Verdächtige mit dem brennenden Fahrzeug seiner Lebensgefährtin auf der Tankstelle aufgetaucht ist. Ob der 34-Jährige das Fahrzeug absichtlich in Brand gesteckt hatte, wird noch ermittelt.

Dass das Feuer auf die Zapfsäulen überschlug, verhinderte die Feuerwehr. Wie der Sprecher der Polizei Hannover mitteilte, war der Löscheinsatz während der andauernden Gefahrensituation äußerst schwierig. Die Polizei zog zahlreiche Einsatzkräfte zusammen und umstellte die Tankstelle. Auch ein Hubschrauber und Spezialkräfte waren am Einsatz beteiligt. Der Mitarbeiter der Tankstelle hatte zuvor unverletzt flüchten können. (dpa/mp)