Ausgerechnet in den Sommerferien soll die vielbefahrene Autobahn 2 bei Hannover saniert werden – dafür werden zwei 58-Stunden-Turbobaustellen eingerichtet. Hier gibt es Tipps für Autofahrer.

Lieber 58 Stunden als mehrere Wochen: Für diese Zeit wird die Autobahn 2 bei Hannover in Richtung Berlin an zwei Wochenenden ab Ende Juli für Bauarbeiten im Sprinttempo gesperrt. Saniert werde die Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Bothfeld – unter Vollsperrung und als sogenannte Turbobaustelle, teilte die Autobahn GmbH mit. Auf zwei Abschnitten werde dann im 24-Stunden-Betrieb und ohne Unterbrechung die alte Deckschicht aus offenporigem Asphalt erneuert.

Die erste Sperrung dauert den Angaben zufolge von Freitag, 31. Juli, um 19.00 Uhr bis Montag, 3. August, um 5. Uhr, das zweite Sperrwochenende beginnt am Freitag, 7. August, ebenfalls um 19.00 Uhr und dauert bis zum Montag, 10. August, um 5.00 Uhr. Für Reisende in den Sommerferien bedeutet dies kilometerlange Umleitungen: Der Verkehr in Richtung Berlin wird während der Sanierungsarbeiten über die Autobahn 352 bis zur Anschlussstelle Mellendorf und von dort aus über die Autobahn 7 bis zum Kreuz Hannover-Ost umgeleitet. In der Gegenrichtung gilt: freie Fahrt.

Hier wird gesperrt – und gearbeitet

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Nach ADAC-Angaben zählt die Autobahn 2, die von Oberhausen über Dortmund, Hannover, Braunschweig und Magdeburg bis kurz vor Berlin führt, zu den staureichsten Strecken in Deutschland.

Zum Auftakt ab Freitag wird der Autobahnabschnitt etwa vom Parkplatz Godshorn bis zur Anschlussstelle Langenhagen erneuert. Dafür wird in Richtung Berlin eine Vollsperrung am Autobahndreieck Hannover-West eingerichtet, diese soll voraussichtlich 58 Stunden dauern. Das Auffahren auf die Autobahn 2 in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Langenhagen soll für den innerörtlichen Verkehr möglich bleiben. Der erste Bauabschnitt ist rund 2,7 Kilometer lang.

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Ein Wochenende danach wird die zweite 58-Stunden-Turbobaustelle eingerichtet, nahtlos an die erste anschließend zwischen den Anschlussstellen Langenhagen und Bothfeld. Die Vollsperrung beginnt ebenfalls am Autobahndreieck Hannover-West, die Anschlussstellen Langenhagen und Bothfeld sind in diesem Zeitraum gesperrt. Der zweite Bauabschnitt ist rund 3,1 Kilometer lang.

Was Autofahrer und Anwohner wissen sollten

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Wer auf der Autobahn unterwegs ist, wird den Angaben zufolge „frühzeitig und weiträumig” mit Schildern auf die Sperrungen und Umleitungsstrecken aufmerksam gemacht. An beiden Wochenenden ist demnach im Raum Hannover-Herrenhausen und Dreieck Hannover-West schon im Vorfeld mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen – wegen des Aufbaus der Verkehrssicherung. Die Autobahn GmbH riet, das Gebiet großräumig zu umfahren und „unbedingt der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu folgen”.

Anwohner entlang des Autobahnabschnitts oder der Umleitungsstrecken wiederum sollten Autofahrten an den Wochenenden nach Möglichkeit einschränken. Wer via Autobahn 352 an den beiden Wochenenden den Flughafen Hannover in Langenhagen erreichen will, muss auf der Strecke mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus rechnen.

Schnelle Maßnahmen – statt wochenlanger Arbeiten

Trotz der Sperrungen ausgerechnet in den Sommerferien: „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits sehr gute Erfahrungen mit derartigen Turbomaßnahmen gemacht”, sagte Holger Mees, der Geschäftsbereichsleiter Bau der Autobahn GmbH in der Außenstelle Hannover. „Vor allem die kurze Bauzeit, die nur durch eine Vollsperrung möglich ist, hat sich bewährt. Die Alternative wäre eine wochenlange Baustelle.” Dies aber würde Geduld erfordern und das Risiko von Staus und Unfällen erhöhen, betonte er.

Insgesamt werden an den zwei Wochenenden laut Autobahn GmbH etwa 90.000 Quadratmeter offenporiger Asphalt der Deckschicht auf einer Länge von 5,8 Kilometern erneuert. (dpa/mp)