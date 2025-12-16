Gute Nachricht: Gewalt an Schulen im Norden nimmt deutlich ab

Im Schuljahr 2024/2025 ist an Schulen in Schleswig-Holstein deutlich weniger Gewalt gemeldet worden. 780 Fälle sind nach Zahlen des Bildungsministeriums aus dem Gewaltmonitoring (Gemon) ein Rückgang um 31,2 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2023/24.

Zuvor hatte es allerdings einen deutlichen Anstieg gegeben. Nach einem Tiefstand während der Corona-Zeit mit 206 Fällen (2020/2021) und 197 Fällen (2021/2022) stiegen die gemeldeten Gewaltfälle auf 611 (2022/23) und 1136 (2023/2024).

Gewalt an Schulen: Weniger Fälle mit steigendem Alter

Die Zahl der gemeldeten Fälle nimmt den Angaben zufolge mit dem Alter der Schüler ab. 42 Prozent aller Fälle sind den Klassenstufen 1-4 zuzuordnen, 32 Prozent den Klassenstufen 5-7 und 20 Prozent den Klassenstufen 8-10. In 86 Prozent der Fälle werden Jungen als Täter genannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Erstochen im Phoenix-Center: Sie waren beste Freunde – jetzt ist einer tot

Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) sprach von einer erfreulichen Tendenz der Abnahme nach einem Anstieg. Doch es bleibe die Zahl von 780 gemeldeten Fällen an 155 Schulen. „Dank Gemon haben wir diese Zahl und können gezielt zum Beispiel die Prävention an den Schulen stärken. Damit kommt Gemon eine wichtige Indikatorfunktion zu.“ (dpa/mp)