Gruppen-Streit eskaliert: Mann sticht auf Männer ein – Lebensgefahr!

Nach einem Streit in Soltau liegen zwei Männer mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen und bittet um Hinweise.

Bei einer Auseinandersetzung in Soltau (Heidekreis) sind zwei Männer durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war es am Dienstagabend zu Streitigkeiten in einer größeren Gruppe gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Männer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Klinik

Ein 46 Jahre alter Mann soll dabei auf einen 63-Jährigen und einen 49-Jährigen eingestochen haben. Beide wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 melden. (dpa/ee)