Großfeuer nahe Hamburg: 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz – Warnung an Anwohner

In einem Gewerbegebiet in Pinneberg läuft am Dienstagabend ein Großeinsatz: Zahlreiche Einsatzkräfte löschen dort ein großes Feuer. Die Bevölkerung wurde per Meldung gewarnt.

Dichter Rauch zieht am Dienstagabend über das Gewerbegebiet in der Straße Am Hafen in Pinneberg. Dort ist in einem Gebäude ein Großfeuer ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr um kurz nach 17 Uhr informiert wurde, sind auch zwei Stunden später noch etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Feuer in Pinneberg: Brand ist unter Kontrolle

Das Feuer sei aber unter Kontrolle, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle zur MOPO. Auch Verletzte gebe es keine. Die Ursache und der mögliche Sachschaden sind derweil noch unklar.

Um kurz vor 18 Uhr wurde auch die Bevölkerung per Warnmeldung über den Brand informiert. Bewohner im Warnbereich werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten. (mwi)