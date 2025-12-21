Großeinsatz im Norden: Wohnhaus geht in Flammen auf – Familie verletzt

In Ostfriesland ist am Samstagabend ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Vier Menschen wurden verletzt.

Das Feuer war gegen 19.50 Uhr in einem Wohnhaus in Moormerland ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat es zunächst im Erdgeschoss gebrannt. Anschließend breiteten sich die Flammen dann auf das restliche Gebäude aus.

Zunächst bestand der Verdacht, dass der Tannenbaum der Familie Feuer gefangen haben könnte. Wie die Polizei mitteilte, ist das jedoch inzwischen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ auszuschließen. Daher werde der Tannenbaum der Familie auch nicht weiter untersucht.

Bei den vier verletzten Personen handelt es sich um die Familie, die in dem Haus lebte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. (mp)