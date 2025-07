Heißluftfritteuse löst Brand in Wohnheim aus – Feuerwehr im Großeinsatz

Eine brennende Heißluftfritteuse hat am Mittwochabend die Feuerwehr in Meldorf (Kreis Dithmarschen) in Atem gehalten. Das Feuer war in einem Wohnheim für Berufsschüler ausgebrochen.

Gegen 20.30 Uhr ging der Notruf aus der Marschstraße ein, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. In der Küche des Wohnheims des Berufsbildungszentrums hatte eine erhitzte Heißluftfritteuse für ein Feuer gesorgt. Das Gebäude wird von Lehrlingen genutzt, die während ihres Blockunterrichts in Meldorf wohnen.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen zunächst mehrere Personen vermisst worden sein. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Ein Bewohner wäre vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt worden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Eiche stürzt auf fahrendes Auto – Fahrerin schwer verletzt

Der Brand richtete einen erheblichen Schaden im Gebäude an. Drei Zimmer sind unbewohnbar. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf rund 100.000 Euro. Die Marschstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden. Die Polizei ermittelt nun weiter zur Brandursache. (abu)