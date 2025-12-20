Nahe Hamburg: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen – Warnung an Anwohner

Großeinsatz für die Feuerwehr am Samstagabend: In Barsbüttel (Kreis Stormarn) steht eine Lagerhalle in Flammen. Für die Anwohner einiger Hamburger Stadtteile gab es eine Warnung.

Die Einsatzkräfte wurden um 19.20 Uhr in die Willinghusener Landstraße gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brennt die rund 300 Quadratmeter große Halle einer Spedition vollständig. Sechs freiwillige Feuerwehren seien mit 19 Fahrzeugen im Einsatz, in Kürze sollen weitere hinzukommen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Lage noch einige Stunden andauert.

Feuer in Barsbüttel: keine Menschen in der Halle

Zu möglichen Verletzten ist laut Feuerwehr bisher nichts bekannt. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass sich noch Menschen in der Halle befänden.

Die Hamburger Feuerwehr warnte die Bewohner einiger Hamburger Stadtteile vor einer Rauchwolke. „Rauchgase eines Brandes können Sie im Bereich Hamburg-Jenfeld gefährden“, heißt es darin. Die Wolke ziehe in Richtung Westen. Auch die Anwohner von Wandsbek, Tonndorf und Billstedt sollen Fenster und Türen geschlossen halten. (dpa/mp)