Ein Pferdehof im Norden bietet Reiterferien für Erwachsene an – im Stil von Kinderferien. Neben Reitstunden gibt's auch Stockbrot am Lagerfeuer und am letzten Abend eine Disco.

Ferien auf dem Reiterhof wie „früher“ – diesen Traum hat sich Bettina Marquardt (41) im Norden erfüllt. privat

Pferde striegeln, ausreiten und Stockbrot am Lagerfeuer: Ferien auf dem Reiterhof erinnern an unbeschwerte Tage aus der Kindheit. Ein Pferdehof im Norden bietet deshalb für erwachsene Frauen Ferien „so wie früher“ an – und stößt damit auf große Nachfrage. Eine Teilnehmerin hat der MOPO erzählt, was sie in ihrer Hofwoche erlebt hat und warum sie dafür Hunderte Kilometer auf sich nimmt.

Ob die Geschichten vom „Immenhof“ oder „Bibi & Tina“ mit ihren Pferden Amadeus und Sabrina – Abenteuer auf dem Reiterhof üben auf Kinder eine große Faszination aus. So war es auch bei Wirtschaftsprüferin Bettina Marquardt (41). Auf dem Reiterhof Siefert im niedersächsischen Wustrow (Wendland) hat sie deshalb eine Woche lang Ferien wie in ihrer Kindheit verbracht.

„Ich bin als Kind mal geritten, hatte aber nie Gelegenheit zu einer Ponyfreizeit“, sagt Marquardt. Inzwischen ist sie in ihrer Freizeit aufs Kutschefahren umgestiegen. Über Facebook wurde sie auf das Angebot des Hofs aufmerksam und meldete sich an. „Für mich ist das ein Ausgleich zur recht kopflastigen Arbeit“, sagt sie.

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Im Wendland: Ferien auf dem Reiterhof für Erwachsene

Für ihren Traum von Ferien auf dem Reiterhof fuhr Marquardt von ihrem Wohnort an der Schweizer Grenze bis ins Wendland. Dort liegt der Hof von Sabine Siefert (45), die sich das Konzept für die Erwachsenenferien ausgedacht hat.

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Bettina Marquardt reitet auf dem Schimmel „Krokant” über den Platz. privat

„Ich biete hauptsächlich Freizeiten für Kinder an“, sagt Siefert, die seit 35 Jahren auf dem Hof lebt und dort selbst als Reitlehrerin unterrichtet. Unter den Facebook-Beiträgen kommentierten viele Frauen, wie gern sie noch einmal solche Ferien machen würden.

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Siefert überlegte sich daraufhin ein Konzept: eine Woche für zehn Teilnehmerinnen inklusive Verpflegung. Jede bekommt ein Zweibettzimmer und täglich zwei Reitstunden. Dabei können sich die Urlauberinnen aussuchen, ob sie lieber auf dem Reitplatz oder im Gelände reiten möchten.

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Picknick, Pferde, Lagerfeuer: Reiterferien wie als Kind

Dazu gibt es ein buntes Programm: Lagerfeuer mit Stockbrot, einen Ausritt mit Picknick, ein Fotoshooting mit dem Lieblingspferd und am letzten Abend eine Disco mit Hits aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren. An heißen Tagen können sich die Gäste außerdem im Pool erfrischen.

Eines der Gästezimmer auf dem Reiterhof Siefert. Reiterhof Siefert

Im vergangenen Jahr hat Siefert die Reiterferien für erwachsene Frauen erstmals angeboten. In diesem Jahr gab es bereits so viele Anfragen, dass sie eine zusätzliche Woche im September eingeschoben hat. Die Termine für das kommende Jahr stehen bereits fest.

„Von Frauen um die 20 bis Ende 50 waren schon alle Altersstufen mit dabei“, sagt die Reitlehrerin. „Entsprechend sind auch alle auf verschiedenen Erfahrungsstufen. Darauf gehen wir dann ein.” Insgesamt gibt es 45 Pferde auf dem Hof.

„Am meisten hat es mir gefallen, dass ich bei allem eingebunden war“, sagt Bettina Marquardt. Gleich am ersten Tag sei die Gruppe auf die Weide gefahren und habe dort die Pferde abgeholt. Das Miteinander unter den Frauen sei für die 41-Jährige „ein richtiges Immenhof-Feeling“ gewesen. Und für sie steht fest: Sie will wiederkommen.