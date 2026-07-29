Am Mittwochnachmittag führten mehrere Stoppelfeldbrände in Oststeinbek und Moisburg zu Großeinsätzen für mehr als 160 Feuerwehrleute.

Auf diesem Feld im Landkreis Harburg musste die Feuerwehr einen Flächenbrand löschen. JOTO

In Hamburg und Umgebung sind am Mittwoch mehrere Stoppelfelder in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an gleich zwei Orten aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Gegen 14 Uhr wurde ein Feuer auf einem Feld in Oststeinbek gemeldet. Was zunächst auf nur 100 Quadratmetern begann, breitete sich rasch auf fünf bis sechs Hektar aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Oststeinbek und Havighorst konnten zusammen mit Landwirten die Flammen schließlich löschen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Flächenbrand auch in Moisburg: Mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Anzeige

Auch ein Feld in Moisburg im Landkreis Harburg geriet am Nachmittag in Brand. Etwa 1,5 Hektar Stoppelfeld brannten dabei ab.

Bei Temperaturen von 32 Grad und trockenem Boden breiteten sich die Flammen schnell aus. Mehr als 60 Feuerwehrleute rückten zu dem Einsatz aus. Nach dem Brand waren große Teile des Feldes vollständig verkohlt.

Anzeige

Die Brandursachen für beide Feuer sind derzeit noch unklar. Im gesamten Hamburger Umland gilt aktuell die vierte von fünf Warnstufen des Graslandfeuerindex.