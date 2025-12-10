Grausiger Fund im Norden: Geköpfter Schwan entdeckt – was steckt dahinter?

An einem See in Wilhelmshaven wird ein grausiger Fund gemacht: Dort liegt ein geköpfter Schwan. Keine Bissspuren, keine Spur vom Täter – ist schon klar, was dahinter steckt?

Ein geköpfter Schwan ist an einem Badesee in Wilhelmshaven gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wie die Beamten mitteilten. Dass ein anderes Tier für den Tod des Schwanes verantwortlich sei, dafür gebe es bisher keine Hinweise, hieß es.

Gefunden wurden Kopf und Kadaver des Tieres am Morgen in Ufernähe im Freibad Klein Wangerooge am Banter See. Bissspuren seien nicht festgestellt worden. Die Feuerwehr habe das Tier in Verwahrung genommen, die Polizei ermittele. (dpa/mp)