Bootstouren im Norden: Gemütlich auf dem Floß über die Elbe und die Alte Jeetzel schippern – das geht nur im Wendland. Oft ist ein Sofa mit an Bord. MRH

Rund um Hamburg lassen sich Flüsse, Kanäle und Seen mit Schiff, Kahn oder Fähre entdecken. Ob nostalgische Dampferfahrt auf der Elbe, lautloses Gleiten durchs Moor oder Grachten-Feeling wie in Amsterdam: Hier sind die schönsten Bootstouren im Norden. Eine Flussreise ist sogar auf dem Sofa möglich.

Per Kahn durchs Moor

Mit dem Torfkahn geht es auf der Hamme bei Worpswede durch das Teufelsmoor. dpa

Langsam schiebt sich der flache Kahn durchs Wasser, das Schilf raschelt, der Himmel spiegelt sich im Kanal: Eine Torfkahnfahrt durchs Teufelsmoor bei Worpswede ist wie eine Reise in eine andere Zeit. Los geht es meist am Hammehafen „Neu Helgoland“. Die rund zweistündigen Touren kosten etwa 15 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen rund 9 Euro. Besonders romantisch ist eine Fahrt zum Sonnenuntergang durch das Moor.

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Mit der Fähre über den Fluss

Bremens kürzeste Schifffahrt führt mit der Sielwallfähre über die Weser zum Cafe Sand. dpa

Schon eine kurze Überfahrt über einen Fluss ist ein Erlebnis. In Hamburgs Süden bringt die Zollenspieker-Fähre über die Elbe Autofahrer, Radler und Fußgänger vom Zollenspieker nach Hoopte und zurück. Wer den Nordostseekanal (führt von Brunsbüttel nach Kiel) überqueren möchte, kann alle 14 Fähren über die Wasserstraße kostenlos nutzen. Auch über die Weser fahren einige Fähren. Bremens kürzeste Schiffsreise dauert nur wenige Minuten und geht vom Osterdeich zum „Café Sand“ auf der gegenüberliegenden Weserseite.

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Mit Dampf die Elbe überqueren

Der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ ist Lauenburgs schwimmendes Wahrzeichen dpa

Die Elbe zeigt sich rund um Lauenburg von ihrer schönsten Seite: weit, ruhig und überraschend grün. Ab Lauenburg starten regelmäßig Fahrten Richtung Hamburg, Hitzacker oder Bleckede. Mit dabei: historische Schiffe wie der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ und moderne Ausflugsschiffe. Die Preise variieren je nach Strecke, liegen aber meist zwischen 15 und 30 Euro.

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Bootstouren auf dem Sofa

Wer es naturnah mag, tauscht das Schiff gegen ein Floß. In der Elbtalaue rund um Hitzacker geht es gemächlich über den Fluss – begleitet von Vogelstimmen und weitem Blick. Verschiedene Anbieter haben Floßtouren im Programm. Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt mit dem Sofafloß „Herzogin Dorothea“ des Museums „Altes Zollhaus“ in Hitzacker, das nach Absprache zu jeder Tageszeit gemietet werden kann. Im Preis von 95 Euro pro Stunde (jede weitere Stunde 85 Euro) ist der Eintritt ins Museum eingeschlossen. https://museum-hitzacker.de

Lübeck: Citytour auf dem Wasser

Backsteingotik vom Wasser aus? In Lübeck kein Problem. Rundfahrten führen um die Altstadtinsel oder hinaus in Richtung Travemünde. Die klassischen Touren dauern etwa eine Stunde und kosten rund 15 bis 20 Euro. Abfahrten gibt es mehrmals täglich. Tipp: Die Strecke Richtung Ostsee bietet die beste Mischung aus Stadt und Natur.

Bootstouren über Grachten im Norden

Fast wie in Holland: Grachtenfahrt in Friedrichstadt. dpa

Klein, charmant und überraschend: Friedrichstadt (zwischen Heide und Husum) wird von Grachten durchzogen – fast wie Amsterdam. Die einstündigen Rundfahrten durch die sehenswerte, an Holland erinnernde Stadt mit ihren historischen Giebelhäusern kosten rund zwölf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen etwa acht Euro. In der Saison fahren die Boote meist stündlich zwischen 11 und 16 Uhr.

Schifffahrt zum Strand

Der Raddampfer „Concordia II“ verbindet Carolinensiel und Harlesiel. Anke Geffers

Der größte Raddampfer Ostfrieslands ist zugleich der vermutlich kleinste der Welt. Seit 26 Jahren fährt die „Concordia II“ vom Museumshafen in Carolinensiel auf der Harle nach Harlesiel. Schön langsam, schön entspannt. Das Vorgängerschiff, die „Concordia I“, war nur im Jahr 1856 von Carolinensiel nach Wittmund unterwegs. Dann wurde die Route wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt.