Glückspilz kurz vor Weihnachten: Lotto-Spieler sahnt im Norden Millionengewinn ab

Neunter Millionengewinn in Schleswig-Holstein im Jahr 2025: Das sind so viele wie nie zuvor. Und auch die nächste Ziehung hat es in sich.

Ein Lotto-Spieler aus Schleswig-Holstein hat knapp 1,34 Millionen Euro gewonnen. Der Spieler erreichte mit sechs Richtigen ohne Superzahl beim Lotto 6 aus 49 am Samstag die zweite Gewinnklasse, wie Nordwest Lotto Schleswig-Holstein mitteilte. Das war bereits der neunte Millionengewinn im laufenden Jahr und damit ein Rekord. Die bisherige Rekordmarke von acht Millionengewinnen im Jahr wurde zuletzt 2018, 2020 und 2022 erreicht.

Der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 wurde am Wochenende nicht geknackt. Damit steht er zur Ziehung am Mittwoch bei rund 37 Millionen Euro. (dpa/mp)