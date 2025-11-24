Wintereinbruch: Unfälle auf Autobahnen und im Umland – AMG-Mercedes landet im Graben

Der Wintereinbruch hat im Norden deutliche Spuren hinterlassen. In der Nacht bedeckte Schnee die Straßen – mit teils gefährlichen Folgen für Verkehrsteilnehmer. In Hamburg und den umliegenden Bundesländern kam es zu mehreren Glätteunfällen. Hier ein Überblick:

Glätte auf der Fahrbahn: Unfall in Norderstedt

Kurz vor 23 Uhr kam in Norderstedt ein 18-jähriger Autofahrer auf der Segeberger Chaussee aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Wegweiser und einen Stein – sein Opel Corsa überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Sachschaden zunächst auf rund 1500 Euro, geht jedoch davon aus, dass dieser noch höher ausfallen wird, so ein Sprecher zur MOPO.

Unfallserie auf der A7: Lkw kracht in Leitplanke

Kurz vor Mitternacht kam es auf der A7 innerhalb von nur 100 Metern zu zwei Unfällen. Gegen 23.45 Uhr überschlug sich ein VW Golf kurz hinter der Anschlussstelle Großenaspe. Zunächst war unklar, ob der Fahrer eingeklemmt war – vor Ort gab es jedoch schnell Entwarnung: Der Mann hatte sich selbst befreien können und war nur leicht verletzt. Seine Sommerreifen ließen die Unfallursache bereits erahnen.

Noch während die Unfallstelle gesichert wurde, prallte in unmittelbarer Nähe ein Lkw in die Leitplanke und brachte den Verkehr Richtung Süden vollständig zum Erliegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Unfälle im Landkreis Stade – AMG-Mercedes verunglückt

In Stade verunglückte ein Mercedes, gesteuert von einem 26-Jährigen, der gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs war. Nach MOPO-Informationen handelte es sich um einen Mercedes GLE 53 AMG (Neupreis ab 112.000 Euro). Im Schneegestöber geriet der Wagen ins Schleudern und landete im Straßengraben – auch hier waren nur Sommerreifen montiert.

Im Landkreis Stade ereigneten sich weitere witterungsbedingte Unfälle:

– Bei Neukloster kam ein Lkw im Schneetreiben von der Straße ab, der Fahrer blieb unverletzt.

– In Buxtehude verletzte sich ein 30-Jähriger, als sein Mitsubishi auf glatter Fahrbahn mit einem ins Schleudern geratenen BMW kollidierte.

– In Himmelpforten rutschte ein 32-jähriger Audi-A4-Fahrer weg und prallte gegen eine Steinmauer – er blieb unverletzt.

– Bei Ramsdorf stießen ein Hyundai-SUV und ein Audi Q5 zusammen, nachdem der Hyundai die Kontrolle verloren hatte. Der Audi-Fahrer (46), seine Beifahrerin (45) und der Hyundai-Fahrer wurden verletzt.

Vier Fahrzeuge in Unfall auf der A7 verwickelt

Gegen 4.10 Uhr kam es auf der A7 zu einem weiteren Unfall.

Gegen 4.10 Uhr ereignete sich auf der A7 ein weiterer Unfall: Zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen geriet ein Lkw ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender Pkw konnte noch rechtzeitig bremsen, ein weiterer Lkw jedoch nicht – er prallte sowohl in den Pkw als auch in den querstehenden Lkw. Ein viertes Fahrzeug schleuderte anschließend gegen die Mittelbetonschutzwand.

Die 47-jährige Fahrerin des ersten Pkw musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des zweiten Lkw wurde in eine Klinik gebracht.

Unfälle im Norden: Lkw dreht sich auf A1

Allein im Bereich zwischen Cuxhaven, Jever und Diepholz registrierte die Polizeidirektion Oldenburg 42 Glätteunfälle. Schwerverletzte gab es dabei nicht. Besonders gravierend waren die Folgen eines Zwischenfalls mit einem Lkw, der sich am Bremer Kreuz auf der A1 drehte. Die Fahrbahn Richtung Hamburg musste daraufhin mehrere Stunden gesperrt werden.

Unfälle auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern kam es wegen Schnee und Glätte zu zahlreichen Unfällen. Zwischen 6.30 und 8 Uhr gerieten mehrere Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Landesweit gab es mindestens 20 Unfälle. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, schwer verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.