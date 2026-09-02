Packt die Regenjacke aus: Der Norden bekommt kräftige Schauer, stürmische Böen und Gewitter - auch nachts bleibt es nass und windig.

Der Himmel über der Alster ist grau. Das Wetter Anfang September im Norden ist nass und windig. picture alliance/dpa | Georg Wendt

Es wird nicht gerade gemütlich zum Septemberbeginn in Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den zweiten Teil der Woche Schauer, Gewitter und starke Windböen voraus.

Der Mittwoch startet zunächst locker bewölkt und trocken, im Tagesverlauf zieht es jedoch zu und es gibt örtlich Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad an der dänischen Grenze und 22 Grad in Hamburg. Nachts wird es dann besonders an der Nordseeküste regnerisch, es kann auch Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf 17 Grad auf Helgoland, im Binnenland werden 14 Grad erwartet.

DWD: Am Freitag bleibt es bedeckt

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Am Donnerstag setzt sich das trübe Wetter fort, es bleibt stark bewölkt mit Regenschauern, teilweise auch Gewitter. Bei maximal 21 Grad weht der Wind schwach bis mäßig, an der See jedoch frisch bis stark mit stürmischen Böen. In der Nacht zu Freitag sieht es ähnlich aus – es bleibt bewölkt mit Regenschauern. Die Tiefstwerte liegen bei 17 Grad auf Helgoland und bis 15 Grad im Binnenland.

Auch der Freitag bringt zunächst keine Entspannung: Es bleibt bedeckt mit anhaltendem, teilweise kräftigem Regen. Zum Nachmittag lässt die Nässe ein wenig nach und geht in einzelne Schauer über. Die Temperaturen erreichen 19 Grad an den Küsten und bis zu 22 Grad im Binnenland. Der Wind weht mäßig bis frisch, verbreitet kann es starke bis stürmische Böen geben. (dpa/mp)