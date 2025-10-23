Polizei sucht diesen Mann – er soll seine Frau getötet haben

Eine 30 Jahre alte Mutter stirbt nach einem Messerangriff in Bremen auf offener Straße – ihr Sohn überlebt verletzt. Der mutmaßliche Täter: der Ex-Partner der Frau. Nun liegt ein europäischer Haftbefehl vor.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Gesucht werde Kayahan Özdemir, der 32 Jahre alte ehemalige Lebensgefährte der Getöteten, teilte die Polizei Bremen mit.

Bremen: Haftbefehl gegen den Ex des Opfers

Gegen Özdemir sei ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Es werde daher national und international gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler veröffentlichten zwei Fotos des Gesuchten und baten um Hinweise. Zum möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Özdemir soll am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr im Bremer Stadtteil Obervieland seine frühere Lebensgefährtin erstochen haben. Die Frau starb noch am Tatort. Nach Polizeiangaben stach der Mann maskiert auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn ein, als die beiden ihr Wohnhaus verließen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Zwölfjährigen gehe es mittlerweile besser, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Fahndung und Ermittlungen dauern demnach an. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa/mp)