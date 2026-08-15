Seit mehreren Stunden ist die Feuerwehr auf einem Feld bei Bremen im Einsatz: Dort sind etwa 500 Heuballen in Brand geraten.

Die Feuerwehr rückt zu einem Einsatz aus. (Symbolbild) IMAGO/54° / Felix Koenig

Großfeuer vor den Toren Bremens: Auf einem Feld in Osterholz-Scharmbeck haben etwa 500 Heuballen Feuer gefangen.

Laut Polizei waren die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 22 Uhr zu dem Brand auf einem Bauernhof im Ortsteil Ohlenstedt von Osterholz-Scharmbeck gerufen worden. Noch sei unklar, warum der Brand im Landkreis Osterholz ausbrach, hieß es von dem Sprecher.

Großfeuer bei Bremen: 500 Heuballen geraten in Brand

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Nach Angaben von Stadtbrandmeister Chris Hartmann hat das Feuer rund 500 Heuballen erfasst. Gebäude oder Personen seien nicht in Gefahr geraten. Für Probleme habe aber die schwierige Wasserversorgung an der entlegenen Brandstelle gesorgt.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe machte auf eine Geruchsbelästigung durch den Brandrauch in der gesamten Gemeinde aufmerksam und rief die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach stundenlangem Einsatz soll der Brand mittlerweile unter Kontrolle sein. (mp)