Gas und Bremse verwechselt? Mercedes-Fahrer (84) rammt Apothekentür

Unfall in Harsefeld im Landkreis Stade: Ein 84-Jähriger hat am Sonntag einen Unfall auf dem Parkplatz einer Apotheke verursacht. Der Senior fuhr mit seinem Wagen gegen die Eingangstür.

Laut Polizei war der Mann gegen 16.50 Uhr mit einem Mercedes-SUV aus Richtung Buxtehude auf der Buxtehuder Straße unterwegs und fuhr auf den Parkplatz bei der Apotheke.

Harsefeld: Mercedes fährt gegen Apothekentür

Dort ging dann offenbar etwas schief: Der Fahrer habe vermutlich Gas und Bremse verwechselt – und rammte mit seinem Wagen die Eingangstür der Apotheke. Dabei wurden sowohl der Mercedes als auch der Eingangsbereich des Gebäudes beschädigt.

Durch den Schaden am Gebäude löste ein Einbruchsalarm aus, der den Apotheker alarmierte. Der kam demnach umgehend zur Apotheke und leitete vor Ort die notwendigen Sicherungsmaßnahmen ein.

Die Eingangstür und das Auto wurden erheblich beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand – auch der 84-jährige Fahrer blieb unverletzt. (paul)