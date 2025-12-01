mopo plus logo
Strand von Amrum

Der Strand von Amrum (Archivbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Erhard Nerger

  • Amrum

Fund am Nordsee-Strand endet dramatisch – Mann schwer verletzt

Ein Fund am Strand endete dramatisch: Ein 55 Jahre alter Mann ist beim Hantieren mit einer Tiefseeboje auf Amrum (Kreis Nordfriesland) schwer verletzt worden.

Der Mann habe den Gegenstand mit etwa 15 Zentimetern Durchmesser am Strand gefunden, mitgenommen und am Samstagabend zu Hause angebohrt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er schwere Verbrennungen erlitten. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen.

Zunächst war die Polizei von einem Munitionsfund ausgegangen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Mehrere Medien berichteten über den Vorfall. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

