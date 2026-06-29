Fünf Menschen in Stade erschossen: Zahl der Toten könnte noch steigen

Am Montagmittag sind in der Dankersstraße in der Innenstadt von Stade mehrere Menschen erschossen worden. Die Polizei spricht aktuell von fünf Todesopfern, bei denen es sich ausschließlich um Erwachsene handelt. „Es wurde in der Nähe einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt geschossen“, sagte ein Sprecher am Montag. Es wurden außerdem mehrere Menschen verletzt. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im MOPO-Liveticker.