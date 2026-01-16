Frühlingsmildes Wetter? Das hat bald ein Ende – es wird wieder frostig

Nach Schnee und Eis plötzlich fast zehn Grad – doch die milde Luft bleibt nicht. Welches Wetter ein Meteorologe für die nächsten Tage in Hamburg und Schleswig-Holstein prognostiziert.

Nach dem Wintereinbruch mit Schnee und Eis haben Hamburg und Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen eine ungewöhnlich milde Wetterphase erlebt. Auch der Freitag bringt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch einmal vergleichsweise hohe Temperaturen mit sich: Bis zu zehn Grad sind im Binnenland möglich, an den Küsten werden etwa sieben Grad erreicht. Dazu lockert es im Tagesverlauf auf, der Regen lässt nach.

Ein Meteorologe ordnet die Lage als vorübergehendes Phänomen ein. „Wir hatten Tiefdruckeinfluss, der uns milde Luft herangeführt hat“, sagte der Wetter-Experte der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Diese kurze Phase gehe nun zu Ende.

Wetter in Hamburg: Wochenende wird wieder kühler

Bereits am Samstag werde eine Winddrehung erwartet, die trockenere und kältere Luft nach Norddeutschland bringe. Dann werde das Wetter wieder etwas frischer mit frostigen Nächten – „eher ein normales Temperaturniveau für diese Jahreszeit.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Absturz eines Menschenfängers: Der HSV und die Causa Kuntz

Der HSV und die Causa Kuntz Der Kampf um Olympia: Der Fakten-Check

Der Fakten-Check „Wir waren Crash-Kids“: In den 90ern kriminell. Heute?

In den 90ern kriminell. Heute? Strategie-Wechsel im Block-Prozess: Für den Familienanwalt wird’s eng

Für den Familienanwalt wird’s eng Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: St. Pauli sucht Irvine-Ersatz

St. Pauli sucht Irvine-Ersatz 28 Seiten Plan 7: Dick Brave steuert auf Hamburg zu! Plus: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

In der Nacht zum Samstag kann sich örtlich Nebel bilden, im äußersten Osten besteht geringe Glättegefahr. Am Samstag bleibt es meist bedeckt und trüb, die Höchstwerte sinken auf vier bis fünf Grad. Auch am Sonntag bewegen sich die Temperaturen nur noch bei drei bis vier Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Stromausfall im Hamburger Norden – das war der Grund

Von einer brisanten Wetterlage geht der Meteorologe nicht aus. „Es wird wenig Niederschlag erwartet. Lokal kann es glatt werden, insgesamt bleibt die Lage aber ruhig.“ Das milde Wetter mit Temperaturen nahe der Zehn-Grad-Marke seien lediglich ein kurzer Zwischenstand gewesen. (mp/dpa)