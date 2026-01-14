Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver: Zwei Schwerverletzte

Ein riskantes Überholmanöver auf der B105 bei Kröpelin endet in einer Tragödie: Zwei Autos prallen frontal aufeinander. Beide Fahrer werden schwer verletzt, die Straße muss stundenlang voll gesperrt werden.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bochum (NRW) war in Richtung Neubukow unterwegs und überholte eine größere Fahrzeugkolonne.

Auf B105: Mazda überschlägt sich

Augenzeugen berichteten, dass der Mann trotz vorhandener Lücke nicht wieder einscherte, sondern weiter überholte. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen, der in Richtung Bad Doberan unterwegs war. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge in einen Graben.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und die Fahrer schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Mazda überschlug sich und landete kopfüber am Straßenrand. Dabei wurden ganze Räder abgerissen. Mehrere Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehr und Polizei rückten zum Einsatz aus. Die B 105 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Beide Fahrer, der 61-jährige Mercedes- und der 41-jährige Mazda-Fahrer, wurden nach Rostock in ein Krankenhaus gebracht und erlitten schwere Verletzungen. Dekra-Sachverständige begannen vor Ort mit den Ermittlungen; die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Die beiden Autowracks müssen mit einem Kran geborgen werden, wodurch die Sperrung der B 105 zwischen Kröpelin und Neubukow noch andauern wird.