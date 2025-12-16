Frauen mit Waffe bedroht: Polizei sucht Pistolen-Mann mit Gucci-Cap

Er soll zwei Frauen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Jetzt sucht die Kriminalpolizei Hannover mit einem Fahndungsfoto nach dem Pistolen-Mann mit Gucci-Cap.

Luis Che B. (26) tauchte am 5. Dezember vor einem Wohnhaus in Hannover-Stöcken auf. Laut Polizei bedrohte er dort eine 44-jährige Frau mit einer Schusswaffe und zwang sie in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Haltenhoffstraße.

Hannover: Mann mit Gucci-Cap soll Schuss abgegeben haben

Der Frau sei es gelungen, sich in ein oberes Stockwerk zu flüchten. Daraufhin suchte der Täter sich offenbar ein neues Opfer. Laut Polizei bedrohte er die 49 Jahre alte Mieterin einer Wohnung, um in Kontakt mit deren Sohn treten zu können. Kurz darauf sei der Mann aus dem Gebäude geflüchtet, wobei er mindestens einen Schuss aus der mitgeführten Waffe abgab.

Die Frauen blieben unverletzt. Allerdings musste die 44-Jährige aufgrund eines erlittenen Schocks medizinisch behandelt werden. Ein geparktes Auto sei durch die Schüsse beschädigt worden.

Nun wurde der 26-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben. Da die bisherigen Suchmaßnahmen ergebnislos verliefen, hat die Polizei einen Beschluss des Amtsgerichts erwirkt, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach Luis Che B. zu suchen.

So wird der Verdächtige beschrieben

Der Täter wird als schlank, 1,86 Meter groß und mit dunklem Teint beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dicke, weiße Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Zudem hatte er eine schwarze Sturmhaube dabei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort des 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Der Polizei liegen aktuell keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung vor, der gesuchte Mann sollte aber nicht eigenständig angesprochen werden. Zeugen sollten stattdessen direkt die Polizei informieren. (mp)