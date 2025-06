Frau will Einkaufszentrum nicht verlassen – und beißt Polizisten

Einem Polizisten ist bei einem Einsatz in Rostock in den Finger gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte in Rostock gerufen worden, weil eine Frau trotz Hausverbots ein Einkaufszentrum nicht verlassen wollte.

Die 34-Jährige befolgte nach dem Eintreffen der Beamten zunächst die Aufforderung, den Ort zu verlassen. Danach ist sie nach Angaben der Polizei aber aggressiv geworden und versuchte, die Beamten mit einem Kugelschreiber zu verletzen.

Als sie daraufhin zu Boden gebracht wurde, setzte die Frau ihren Widerstand fort und biss einem der Beamten in den Finger. Angesichts ihres psychischen Zustands wurde die 34-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (dpa/mp)