Frau stirbt bei Feuer in Hochhaus
Im zehnten Stock eines Gebäudes in Bremerhaven bricht ein Feuer aus. Für eine Bewohnerin kommt jede Hilfe zu spät.
Bei einem Brand in einem Hochhaus in Bremerhaven ist eine 70-Jährige gestorben. Das Feuer am frühen Sonntagmorgen sei in einer Wohnung im zehnten Geschoss des Hauses in der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Leherheide ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.
Ein Bewohner eines benachbarten Gebäudes hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz.
Andere Wohnungen wurden laut Feuerwehr nicht beschädigt. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. (dpa/mp)
