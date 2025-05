Frau auf Parkplatz erstochen – Ex-Partner unter Mordverdacht

Messerangriff in Nienburg an der Weser: Am Montagabend ist in der niedersächsischen Kleinstadt eine 37-jährige Frau erstochen worden. Die Polizei nahm ihren 33 Jahre alten Ex-Partner fest.

Laut Polizei wurde der Angriff am Montag gegen 19 Uhr über den Notruf gemeldet: Auf einem Parkplatz in Nienburg sei eine Frau mit einem Messer bedroht, angegriffen und tödlich verletzt worden. Kurze Zeit später wurde ihr 33 Jahre alte Ex-Partner festgenommen, nachdem er mit einem Messer auf Polizisten zugegangen war.

Nach der Tat in Nienburg: Täter versucht, zu flüchten – Polizei stoppt ihn

Gegen den Mann aus Nienburg werde wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Die Getötete stammt aus dem nordrhein-westfälischen Petershagen.

Der Täter habe versucht, in einem schwarzen Auto zu flüchten. Eine Streifenwagenbesatzung kam dem Fluchtfahrzeug jedoch entgegen. Daraufhin stoppte der Fahrer sein Auto auf der mittleren von drei Fahrspuren, stieg aus und ging mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Wie die Polizei weiter mitteilte, ließ er die Waffe erst nach mehrmaligen Aufforderungen fallen.

Polizei findet getötete Frau auf einem Parkplatz in Nienburg an der Weser

Unterdessen war ein zweiter Streifenwagen zu dem Parkplatz gefahren. Dort fanden die Beamten die Frau, die den Angaben zufolge offenkundig durch Messerstiche getötet worden war. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden zunächst keine weiteren Details bekannt gegeben.

Laut einer Ende 2024 vorgestellten Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) sind immer mehr Frauen in Deutschland von Gewalt betroffen, die sich explizit gegen das weibliche Geschlecht richtet. Im Jahr 2023 wurden laut BKA 938 Mädchen und Frauen Opfer von versuchten oder vollendeten Femiziden. 360 Frauen und Mädchen starben dabei. (dpa)