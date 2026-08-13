Bei einem betrieblichen Testflug ist ein Fluggerät auf Usedom abgestürzt. Durch den Absturz geriet eine riesige Grasfläche in Brand.

Auf einem Flugplatz in Peenemünde auf Usedom hat der Absturz eines Fluggeräts 6000 Quadratmeter Fläche in Brand gesetzt.

Das Gerät ist während eines betrieblichen Testfluges am Mittwochabend zu Boden gestürzt und entzündete mutmaßlich per Funkenschlag eine Grasfläche, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Um was für ein Fluggerät es sich handelt, sagte der Sprecher nicht. Verletzt worden sei niemand. Zuvor hatte der „NDR“ berichtet. (dpa/mp)