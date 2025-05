Flauschige Sensation: Das ist nicht einfach nur eine Katze

Die Wildkatze galt lange in Schleswig-Holstein als ausgestorben. Jetzt ist im Süden des Landes ein Exemplar von einer Kamera aufgenommen worden. Das Landesamt für Umwelt spricht von einer Sensation.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg bei Ratzeburg ist nach Angaben des Landesamtes für Umwelt eine europäische Wildkatze nachgewiesen worden. Das Tier sei im März von einer landeseigenen Wildkamera fotografiert worden, teilte das Amt mit.

Damit habe sich die Vermutung bestätigt, dass sich eine Wildkatze in Schleswig-Holstein aufhalte. Bisherige Aufnahmen seien qualitativ nicht ausreichend gewesen, um die Art sicher nachzuweisen.

Wildkatze galt in Schleswig-Holstein als ausgestorben

Die Wildkatze (Felis sylvestris) galt in Schleswig-Holstein seit dem Mittelalter als ausgestorben. In den vergangenen Jahrzehnten breitete sich die Art nach Angaben des Landesamtes langsam wieder bis in die Lüneburger Heide aus.

Jetzt habe offenbar zumindest ein Einzeltier die Elbe überwunden. Ob sich der scheue und versteckt lebende Waldbewohner dauerhaft in Schleswig-Holstein ansiedeln werde oder nur auf Wanderschaft sei, bleibe abzuwarten.

Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland bevorzugen die sehr scheuen Tiere naturnahe Wälder mit vielen Versteckmöglichkeiten als Lebensraum. Wildkatzen unterscheiden sich von wildfarbenen Hauskatzen vor allem durch ihren breiten, buschigen Schwanz und durch ihre typische Nackenzeichnung mit meist vier schwarzen Streifen. (dpa/mp)