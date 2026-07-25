In Trittau (Kreis Stormarn) ist es am Samstagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Einfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Einsatz begann gegen 11.25 Uhr an der Lerchenstraße. Anwohner meldeten starken Rauch aus einem Einfamilienhaus. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

Flammen drohen sich auszubreiten

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Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Jan Olivera war der Brand in Zwischenräumen ausgebrochen und hatte sich im Inneren des Hauses bis ins Obergeschoss und schließlich bis zum Dach ausgebreitet. Nur mit großer Mühe konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass der Dachstuhl vollständig in Flammen aufging. Dafür mussten sie mehrere Zwischenwände aufstemmen.

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Wegen der sommerlichen Temperaturen wurden zusätzliche Einsatzkräfte aus dem Umland alarmiert. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt nach MOPO-Informationen im fünfstelligen Eurobereich.